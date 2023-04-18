網絡「約死群」亂象 歹徒潛入販毒詐騙

【本報綜合報道】內地4名男女早前在網上相約到湖南張家界天門山景區服毒跳崖輕生，全部人死亡，揭發他們經「約死群」相約赴死。內媒近日報道，大學英文老師兼心理救助志願者楊媛媛兩年來潛入「約死群」，聊天內容滿布負面情緒，人員構成極度複雜，更有人引導和教唆輕生，指「約死群」是非常可怕的存在。

楊媛媛表示，透過社團資源結識有意輕生者，平日通過社交軟件交流對方的煩惱，結果發現，有人經歷情感失意、家庭暴力、校園霸凌，也有成年人遭受生意、婚姻上的挫折。他們經歷的共同之處是，原生家庭均未能給他們足夠支持，平時又缺少可以傾訴、依靠的人，於是身不由己地活成一座孤島。

有身份是網警的其他志願者發現，在追蹤詐騙、毒品過程中，有些不法分子會對有尋死念頭的人下手，因此也加入「約死群」尋找下手對象。楊媛媛認為，多個群組少則約有20人，多則超過100人，除了有輕生念頭的人外，有騙財騙色的人，有販賣毒品的人，甚至還有教唆、引導自殺方式的人。