安徽女雜技員墮亡 多部門介入

【本報綜合報道】安徽省宿州市埇橋區蒿溝鎮一名女雜技演員上周六表演時從高空墜落舞台，搶救無效身亡。蒿溝鎮政府指她表演時沒有綁安全繩，舞台也無設置其他安全措施。

區委、區政府周日宣布成立由公安、文旅等部門組成的調查組，相關涉事人員和單位接受調查，將依據調查事實和責任認定情況，依法依規進行處置。

曾違規演出被罰款 孫姓女死者事發時與同為雜技演員的張姓丈夫一起表演，針對事發原因，演出公司和張男各執一詞。演出公司強調是一場意外，兩夫妻因為生氣吵架，所以孫女沒扣安全扣，公司在演出前囑咐她扣好安全扣；又指公司熟練得很，上過官方電視台。

埇橋區政府昨日表示，初步調查發現演出活動主辦方為宿州市尹居源種植家庭農場實際負責人尹××，承辦方為安徽亞西演藝傳媒有限公司，夫婦簽約的亦是亞西演藝傳媒，該公司2021年3月12日因未經批准舉辦營業性的演出，被亳州市文旅局罰款5萬元人民幣（約5.8萬港元）。

死者的朋友小雪同是雜技演員，她透露孫女和張男從事高空表演7年至8年，育有一兒一女。小雪認為今次是兩夫婦失手，涉事表演項目應該由男生用雙腿夾住女生腰部，然後慢慢落下來，二人可能是時間沒有配合好，所以失誤，而且並非所有高空表演都有安全措施。