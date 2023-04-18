教練同遭重罰 姚明感痛心

教練同遭重罰 姚明感痛心 中國男子籃球職業聯賽（CBA）上周五被指發生「打假波」事件，江蘇蘇州肯帝亞隊在對戰上海久事隊的比賽最後時刻，連續出現5次低級失誤，最終輸掉比賽。CBA紀律與道德委員會昨日公布，認定兩隊消極比賽情況屬實，取消兩隊2022至2023賽季比賽名次及參賽資格，以及各罰款500萬人民幣（約571萬港元）。中國籃球協會主席姚明對事件感到痛心，強調「對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力」，告誡要吸取事件教訓，以免重蹈覆轍。

在上周五的一場賽事中，蘇州肯帝亞隊在比賽剩餘1分36秒時仍手握4分領先優勢，卻突然連續出現5次失誤（Turnover）之多，包括底線發球、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被對手搶斷，硬生生讓上海久事隊連得10分，最終以104比108輸掉比賽。

各罰款571萬 球迷罵聲四起 比賽結束後，網上罵聲一片，「假球」一詞瞬間成第一熱搜詞，球迷一致認為兩隊「打假波」，涉及賭球，或幕後交易。

兩隊本季參賽資格遭取消，令原定於昨日的深圳馬可波羅隊與上海久事隊之間的系列賽不再進行，深圳馬可波羅隊自動晉級半決賽。此外，上海久事隊主教練李春江及蘇州肯帝亞隊主教練李楠，分別被取消5年及3年教練員資格。江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑、上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生，分別被限制從事與籃球相關的活動5年及3年。

李春江和李楠均為中國籃球名宿。李春江是CBA歷史最成功的教練之一，曾執教廣東建立過王朝；李楠球員年代則是八一男籃核心，2008年北京奧運甚至是男籃領袖。內媒指，兩隊教練和管理層被處以的禁賽處罰，堪稱CBA史上最重處罰，而兩位名宿勾結幹起假波勾當，更是令人感到不齒，也是他們籃球事業的一次重大污點。姚明接受內媒訪問時形容，這是一個沉痛的周末，對事件感痛心。他強調體育比賽最重要的是信譽，並指教訓是深刻的，需透過這次事件來改變一些東西，讓這些已經付出的代價變得有價值。本報綜合報道