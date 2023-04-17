澳七旬婦 讀書夢一度擱置 退休修成文學士

自幼立志做教師 為養家輟學製衣 有心不怕遲，澳洲一名七旬婦人家境貧寒，儘管自幼立志成為一名教師，卻為維持生計不得不放棄入讀中學的念頭，從12歲開始到製衣廠打工賺錢養家餬口。她從未遺忘理想，至5年前在昆士蘭省陽光海岸大學修讀文學學士學位，並於近日成功獲得畢業證書。

73歲的沙倫（Sharon Sutton）小學時便熱愛學習，當時更夢想長大後成為一名歷史及地理老師。惟父母無法負擔校服及教科書等費用，她被迫輟學養家。儘管沙倫認為自己總有一天會讀大學，但結婚後與丈夫薩頓（George Sutton）一同在昆省西部的牧場工作多年，又要撫養孩子，只好一再擱置求學夢想。

克服困難 多科奪佳績 沙倫退休後終於如願以償在大學攻讀兼讀學士學位，主修英語及副修歷史與原住民研究。她表示，當時對學術寫作一無所知，但仍堅持嘗試挑戰自己是否能應付大學。雖然過程中遇到不少難題，如利用電腦製作簡報、在學校內聯網提交功課等，起初都讓她感到無所適從，不過她也成功克服難關，並在多門科目中取得佳績。

沙倫表示，在填寫畢業表格當下熱淚盈眶，對多年夢想終於成真而感到興奮和自豪。她指任何考慮進修的人都應該勇於嘗試，永遠不會太晚，又稱學校環境和氣氛良好，很高興能與年輕人打成一片及傾聽他們的想法。她有攻讀另一個學位的打算，不過希望能先徵得薩頓的同意。本報綜合報道