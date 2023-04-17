美婦涉殺4人 稱對方被附身

美國愛達荷州博伊西女子戴貝爾（Vallow Daybell）涉嫌殺害兩名孩子、前夫和現任丈夫的前妻。案件上周四續審，曾是該女被告好友的女子出庭作證時表示，女被告和其丈夫會將某些人標籤為「被附身的」或是「喪屍」，而被標籤的其中4人分別懷疑都被夫妻倆殺害。 （綜合報道）