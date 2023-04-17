美密件指俄特種兵需耗10年重建

【本報綜合報道】《華盛頓郵報》上周五引述美國國防部外洩機密文件指，俄羅斯特種部隊在烏克蘭損失慘重。美國官員認為，俄軍指揮官過度依賴特種部隊，把他們當作前線步兵使用，因此如烏軍一樣承受巨大傷亡。特種部隊需至少4年專門訓練，估計俄羅斯需時10年才可重建特種部隊。

當前線步兵召用傷亡慘重 文件披露，去年夏末參與烏克蘭作戰行動的俄軍5個特別用途旅，除了一個外其餘遭受重大損失。文件附有兩張戰爭爆發前後對比的衞星圖片，顯示第22獨立特別用途旅於俄羅斯南部駐地狀況，前年11月時停車場熙來攘往，但一年後停車場的虎式裝甲車數量不及部署前一半，第22獨立特別用途旅及另外兩個特別用途旅減員率或高達90%至95%。

文件沒有估計俄軍特種部隊的死傷人數，但引用截獲情報指第346獨立特別用途旅幾乎全軍覆沒，部署作戰的900人中僅125人仍然服役。另外，美國國務卿布林肯上周六表示，國防部機密文件外洩不影響美國與盟友之間的合作。

美前情報高層料團夥洩密 另外，美國前國家情報副總監帕特爾（Kash Patel）上周六質疑，被控洩漏國防部機密的特謝拉不可能接觸高度敏感情報資料，故認為他並非單獨行動，而是為了掩飾真相，並認為事件可能是類似維基解密始創人阿桑奇大規模洩密行動的一部分。

在烏克蘭，基輔上周六表示，東部城市斯拉夫揚斯克的公寓大樓遭到俄軍導彈攻擊，死亡人數增至11人，另有21人受傷。部分建築物變成堆滿扭曲變形鋼筋和混凝土碎塊的廢墟。