蘇丹內亂 首都大戰 釀56死 近600傷

斷網停航班 鄰國邊境急關 蘇丹上周六起爆發內亂，政府軍與武裝組織「快速支援部隊」在首都喀土穆等多地展開激烈戰鬥，衝突已造成最少56人喪命、近600人受傷。蘇丹航空公司當晚宣布暫停所有國內和國際航班，直至另行通知；蘇丹電訊營運商MTN翌日宣布已暫停當地網絡服務。

英媒記者在喀土穆市面見到裝甲車和大炮，聽到快速支援部隊和正規軍總部附近有重型武器開火的聲音。市內多處冒出黑煙，大批民眾倉皇逃難和找掩護物，有網傳畫面可見喀土穆機場有一架民用客機起火，沙特阿拉伯航空指旗下一架空中巴士客機起火，該公司與埃及航空已暫停來往喀土穆，蘇丹鄰國乍得關閉兩國邊境。

傳客機起火 軍機實彈射民居 一名醫生表示，喀土穆沒有電力供應，環境炎熱，不能開窗，外面噪音震耳欲聾。另有目擊者指，市內槍戰持續，民眾都留在室內，充滿恐慌，大家都沒有預計到會爆發衝突，很多人在逃難時被捉走，大橋、公路和學校都關閉。一名居民稱，一架軍機飛越寓所上空時，機上人士向鄰舍屋頂發射實彈。

快速支援部隊公布畫面可見，有埃及軍人在北部城市邁洛維（Merowe）被俘虜，他們身穿軍裝蹲在地上，有指快速支援部隊還繳獲數架埃及軍機。

武裝組織俘擄埃及軍人軍機 快速支援部隊表示，被俘埃及士兵很安全，將與埃及軍方協調讓這些士兵返國。

美國、俄羅斯及阿聯酋上周六敦促蘇丹各方停止暴力衝突，並通過對話解決危機。在北京，外交部發言人說，中方高度關注蘇丹局勢發展，呼籲衝突雙方盡快停火，避免局勢進一步升級。中國駐蘇丹使館領保中心人員周日表示，一名被困當地機場的中國公民在使館協助下脫困，目前尚未接到中國公民傷亡報告。使館緊急提醒在蘇中國公民和中資機構保持高度警惕，嚴格避免外出。本報綜合報道