印度被捕政客 直播中遭槍殺

【本報綜合報道】黑幫出身的印度北方邦前議員艾哈邁德（Atiq Ahmad）和胞弟涉嫌謀殺一名關鍵證人，兩人上周六在警方所設的警戒線內受訪，直播期間遭3名冒充記者的人士開槍擊斃。北方邦首席部長阿迪亞納斯下令啟動司法調查，並禁止邦內舉行大型集會。

與弟涉謀殺證人 艾哈邁德和其胞弟阿什拉夫（Ashraf Ahmad）於上周六在普拉亞格拉吉（Prayagraj），由警員押解下鎖上手銬到醫院檢查。艾哈邁德生前最後一句話是回應記者詢問有否參加兒子葬禮，他說「當局沒有帶我們，所以我們沒有去」。數秒後，有人槍指艾哈邁德頭部並扣下扳機，兩人最終當場死亡。槍手之後立即向警員投降並接受拘留。警方指3名槍手駕駛電單車來到現場。襲擊另導致一名警察和一名記者受傷。

北方邦一名議員在2005年遭謀殺，帕爾（Umesh Pal）是案件關鍵證人，卻於今年2月身亡。艾哈邁德和阿什拉夫因涉嫌謀殺帕爾在本月被捕。艾哈邁德的10多歲兒子和另一名因謀殺案被通緝的男子，上周遭警方擊斃。艾哈邁德上月聲稱生命受警方威脅，但印度最高法院拒絕聽取他的請求。

槍手突襲 再度補槍