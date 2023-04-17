美韓今起空中聯演12天懾朝

【本報綜合報道】朝鮮半島局勢緊張之際，美國及南韓於今日起一連12日舉行聯合空中演習，震懾北韓。演習是為了提升第4和第5代戰機的互操作性及聯合空中戰鬥力，雙方將演練攻擊編隊飛行、防禦性防空、緊急攔截及近距離空中支援等。

演習代號為南韓飛行訓練（Korea Flying Training），是美韓在上半年最大規模聯合空中演習。雙方共有逾110架軍機、超過1,400名官兵參與演習。南韓空軍出動逾60架軍機，包括F35A隱形戰機、F15K戰機、KF16戰機、A50輕攻擊機及KC330空中加油機。美國空軍及海軍陸戰隊出動40多架軍機，包括F35B隱形戰機、F/A-18戰機、F16戰機、A10攻擊機及KC135空中加油機。參與演習的軍機，已於上周五集結在演習地點南韓光州空軍基地。

南韓空軍作戰司令部參謀李範基（音譯）上校稱，演習再次確認美韓同盟堅如磐石，並把聯合作戰能力提升至另一個水平。南韓飛行訓練開始於2019年，取代以往超級雷霆（Max Thunder）空中演習。

韓海軍開火逼退朝越界艇 另外，南韓聯合參謀本部周日稱，一艘海軍巡邏艇上周六在黃海，向一艘越過北方界線的北韓巡邏艇開火示警，迫使後者撤退。韓軍巡邏艇執行任務期間，與一艘中國漁船碰撞，數名水兵受輕傷。