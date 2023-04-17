襲日相疑犯沉默 警搜屋檢多箱證物

岸田競選活動按計劃進行 日本首相岸田文雄上周六在和歌山助選期間遇襲，24歲疑犯木村隆二當場被捕。大批警員周日早上搜查木村隆二的住處，要求附近居民疏散，最終帶走10多箱證物作進一步調查，其中包括電腦以及類似火藥的物品。日媒指，木村隆二表明只有在律師在場時，才會接受警方盤問，目前未知他的犯案動機。

木村隆二涉嫌向岸田文雄投擲管狀爆炸物，在場護衞及時掩護岸田文雄安全離開，疑犯當場被制服。

身上搜獲另一管狀物 日媒引述消息指，警方在現場發現兩個管狀物體，其中一個已爆炸，另一個則是在抓捕木村隆二時在對方身上搜到。調查人員目前正在分析上述物體的結構，懷疑他們是鐵管炸彈。除搜索木村隆二的住宅外，警方還繼續在和歌山案發現場取證。

有日媒指，木村在小學畢業作文中，透露自己未來想當糕點師或發明家。報道引述木村一名鄰居指出，木村本來早出晚歸，似乎有外出工作，但新冠疫情爆發後，就很少看到他外出。此外，木村曾出席自民黨當時的川西市議員舉行的市政報告會，他當時更提出「川西市議員的報酬很好吧」等問題。

專家料屬行刺模仿犯 關西國際大學研究犯罪心理學的中山誠教授表示，木村隆二很可能是受到前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡一案影響，成為模仿犯。他指木村隆二扔出的管狀爆炸物，與當時刺殺安倍的疑犯山上徹也使用的自製手槍類似，木村可能受到網絡風氣影響，視山上徹也為英雄，希望與對方一樣捨身犯案，藉此滿足自己的自我表現欲。

另外，自民黨上周六宣布，岸田文雄的競選活動將全部按原計劃進行，他昨日抵達大分縣，為參議院補選候選人拉票。岸田文雄要求警察在警備和安全上確保萬全，令各政黨的選舉活動免受妨礙；他亦強烈譴責在和歌山市演說會場被投擲爆炸物的事件，稱「在構成民主主義根本的選舉中實施暴力行為是決不容許的」。本報綜合報道