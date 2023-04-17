捅死醫生廣西漢囚終身

疑染性病求診 割包皮後不滿濫收費 廣西壯族自治區柳州市一名男子去年6月因生殖器出現顆粒求醫，醫生指需接受割包皮手術。男子在手術後認為醫生騙人，要他接受無關手術，更濫收費用，於是持刀狂捅涉事醫生，醫生最終因大量出血死亡。內媒昨日報道，男子故意殺人罪成，柳州市中級人民法院上周五判處他終身監禁，剝奪政治權利終身，賠償死者家屬6.7萬元（人民幣‧下同，約7.7萬港元）。

案情指，30歲黃姓男子因懷疑自己染上梅毒或愛滋病，於是求診，柳州魚峰區一間醫院的53歲梅姓醫生診斷為包皮過長、陰莖短小、器質性早洩等。

父遭恫嚇 患者刀襲辦公室 黃男最後花逾1.2萬元（約1.4萬港元）接受割包皮手術，他術後留院觀察時翻查父親付費紀錄，發現額外支付許多費用，黃父甚至被醫護人員恫嚇，指黃男的生殖器只通了一半，需額外付錢進行疏通以恢復正常。

黃男愈想愈氣，對梅醫生心生怨恨，覺得他不是好人，於是帶刀在醫院二樓醫生辦公室向梅醫生胸部連捅多刀。梅醫生推倒黃男，黃男繼續追捅梅醫生到醫院一樓大廳，警員趕至抓獲黃男，梅醫生搶救無效身亡。

魚峰區衞健局及市場監督管理局事後介入調查，認為涉事醫院存在明顯失當，包括濫收費用，先後罰款院方合共約15.1萬元（約17.3萬港元）。柳州市中級人民法院判刑指，黃男行兇時雖抑鬱症發作，但具有完全刑事責任能力，考慮他事後自首、配合調查，遂作出上述判決。本報綜合報道