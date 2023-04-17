內地非法集資案連跌3年 趨收斂

【本報綜合報道】內地對非法集資違法犯罪保持高壓嚴打，處置非法集資部際聯席會議辦公室有關負責人上周五表示，內地非法集資案發數量、涉案金額和涉及人數連續3年保持下降態勢，當前非法集資風險總體可控、趨於收斂。

元宇宙虛擬幣騙局興起 負責人指出，聯席會議去年按照中央政法委統部署，深入開展養老領域非法集資風險專項整治行動，累計核查線索5萬多條，處置大批問題機構。此外，國家非法集資監測預警平台亦投入運作，利用大數據等技術實現全天候監測掃描。初步統計，近3年民眾主動舉報非法集資有效線索3,000多條。

負責人續指，內地經濟恢復基礎還不牢固，金融供需及資源配置仍待優化，非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大。

近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發，以元宇宙、虛擬貨幣、數碼藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭，打着科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資，顯著加大發現風險難度。