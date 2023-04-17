台增5宗本土猴痘 患者無外遊

【本報綜合報道】台灣桃園市和高雄市近日分別出現本土猴痘疫情，桃園上周六首次通報4宗案例，近期均沒有出境旅遊史。高雄則新增一宗個案，患者今年未曾出境。全台至今累計30宗猴痘確診病例，其中23宗是本土，7宗境外輸入。

5男患者分布桃園高雄 桃園市衞生局於上周六證實猴痘確診患者近期都無出境旅遊史，目前已接受治療，全部患者是男性，年齡約30歲，彼此沒有關聯。衞生局表示，不排除後續有更多確診者，為預防傳播風險，市內有5間醫院提供猴痘疫苗接種服務，截至上周五有1,750名民眾完成接種意願登記，目前尚有接種名額，鼓勵市民預約。

高雄市衞生局同日公布新增一名40多歲台籍男性確診猴痘，他4月7日起陸續出現畏寒、發燒、四肢出水泡等症狀，就醫後經評估採檢，當日證實確診，目前在醫院接受隔離治療。這是高雄今年第4宗本土猴痘個案，衞生局指男患者於3月底至4月初有北部高風險場域接觸史，目前經疫調追蹤高風險密接者兩人、一般接觸者5人，接觸者截至目前為止，均無相關症狀。