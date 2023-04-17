母受賄囚終身 曲婉婷兩宅遭拍賣

【本報綜合報道】內地歌手曲婉婷的母親張明杰因受賄、濫用職權，涉貪污約3.5億元（人民幣‧下同，約4億港元），於2021年被判終身監禁並沒收個人全部財產。內媒上周六報道，張明杰位於黑龍江哈爾濱市道里區富力江灣新城的兩套房屋，將於5月15日早上10時至5月16日早上10時被司法拍賣，上述房產均登記在曲婉婷名下。