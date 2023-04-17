35萬國民旅居台灣 印尼擬訂撤離方案

【本報綜合報道】台海局勢升溫，印尼傳媒上周五指印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）透露，印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬訂一項緊急應變計劃，包括如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民，以及預測台灣未來的可能情況。

持續監測台海局勢發展 努格拉哈表示，印尼政府持續監測台灣局勢發展，為預測各種可能性，已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，準備好一個緊急應變計劃。報道指，印尼十分關注台海穩定，目前在台灣的印尼公民主要是在工廠和漁船工作的外勞，這是準備緊急應變計劃的主要原因。

目前至少有50萬名印尼公民旅居東亞各地，包括台灣、香港、日本和南韓，若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將會非常複雜。由於台灣是海島，唯一的交通是透過海運或空運，但中國大陸的軍演都涉及包圍台灣並切斷進出台灣的海空交通。東盟跨政府人權委員會印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，撤離本國公民是政府責任，東盟成員國政府對是否撤離公民有自己的評估，東盟會繼續努力保護外勞。