陸射氣象衞星 火箭殘骸墜台外海警示區

【本報綜合報道】中國大陸昨日宣布，當日上午9時36分在內蒙古酒泉衞星發射中心，成功使用長征四號乙運載火箭搭載風雲三號07星發射升空。台灣國防部證實大陸上午發射衞星，其飛行軌道通過台灣北部外海上空。台軍運用聯合情監偵措施，均能掌握火箭發射狀況，部分火箭殘骸墜落台灣北部外海警示區，對台安全未造成影響。

台方指有33個航班受影響 大陸官媒指，氣象衞星風雲三號07星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功，而風雲三號07星主要為氣象預報預測、防災減災、氣候變化應對和生態文明建設等領域提供更優質服務。台灣政府早前聲稱中國大陸擬於周日早上9時30分至57分，在台灣北方劃定禁航區域，進行航天活動。惟大陸外交部上周五指出，有關說法不準確，國台辦亦批評民進黨當局炒作大陸航天活動。根據台灣桃園機場航班資訊，周日早上航班正常升降，僅樂桃航空一個航班改時。樂桃航空表示，目前班機遵照指引有些航道更改，因控制塔交管流量控制稍微延遲。

台灣交通部長王國材日前表示，大陸在台北飛航情報區劃設警示區，預計昨日有33個航班受影響。據交通部統計，周日上午9時至10時的時段，飛航替代航道共計33架次，改由替代航道飛航之航機平均較原航道多5至10分鐘。 王國材也表示，上午沒有班機取消。

英媒上周三最先傳出大陸計劃於周日至周二在台灣北方空域實施禁飛區，台灣交通部其後證實收到陸方通報，但經抗議後改為僅周日在台北飛行情報區內管制飛行27分鐘。專家分析，大陸劃設禁飛區或與昨日上午發射氣象衞星有關，禁飛區為火箭一子級推進器和整流罩墜落區域。