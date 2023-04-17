美評估外洩 解放軍空襲 台輸蝕

軍機轉移慢 乏力防導彈 兩岸局勢持續緊張之際，《華盛頓郵報》上周六報道，美國國防部外洩評估報告顯示，一旦台海爆發衝突，台軍難以阻止解放軍發揮空中優勢。報告指出，台灣官員懷疑防空系統能否準確探測到導彈發射，而且台軍具備完全任務能力的戰機只有一半多一點，它們轉移到掩體需要一周，能否在解放軍導彈來襲前疏散將是一個大問題。

評估指出，解放軍空軍建立早期制空權的機會，較俄羅斯在烏克蘭時大得多，而且連台方亦承認。報告指，台灣現時向每個目標發射兩枚防空導彈的理論，將令庫存在解放軍短程彈道導彈飽和攻擊下快速消耗。而且，台灣空軍目前仍然練習射擊單一靜止目標。美國國防部分析人士認為，台灣的導彈預警演習是高度照本宣科，不足以讓公眾及民事部門為真實事件做好準備。

陸方需為美國介入作準備 美國國防部聯合參謀部情報局編寫的評估認為，台軍防空部隊缺乏共同作戰圖景，意味無法在特定時間看到所有部隊的位置，同時欠缺兼容的安全無線電，增加多個單位向同一目標射擊的風險。由於台軍防空部隊指揮官擔憂事態升級，或會猶豫是否與有人駕駛飛機交戰，即使已發出第一擊命令或空中威脅迫在眉睫。然而，文件相信解放軍的兩棲攻擊行動受汽油不足影響，難以在台灣維持立足點。

報道引述一名知情北京官員稱，北京有能力在空中和海上迅速擊敗台灣，但需要為美國介入干預做好準備。台灣國防部強調，防禦制度根據敵人威脅而精心構建，台軍針對近期解放軍軍演表明，絕對有能力、有決心、有信心確保台灣安全。美國參謀長聯席會議辦公室發言人，則拒絕評論報道。

台灣國防部昨日回應有關報道，指尊重外界對台灣國防施政所提意見，惟外媒引述不明文件，內容顯非事實，並強調台軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。

台稱可即時應對空中威脅 針對對手可能的空中進犯行動，台灣國防部指統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握解放軍空軍與火箭軍動態，可即時應對空中威脅，將持續強化戰備演訓，提升防衞戰力。另外，台灣國防部公布，上周六清晨6時至周日清晨6時，合共偵獲中國大陸解放軍軍機15架次、軍艦4艘次，它們持續在台海周邊活動。其中，4架次解放軍軍機進入台灣西南及東南空域。本報綜合報道