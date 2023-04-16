環球時興：頸椎病年輕化 爭推介中醫推拿

【本報綜合報道】內地各地的中醫院推拿科在「Z世代」，即由1997年至2010年代初期出生的年輕人中悄然走紅，飽受頸椎腰椎疼痛困擾的他們，開始嘗試接受傳統中醫診療技術，甚至將過程分享至社交平台上推薦，引來不少同齡人點讚評論，倣效嘗試。

在中國浙江省杭州市中醫院的推拿科門診，26歲女子袁青因工作需長期伏案，導致背部肌肉痠痛無比，她聽了朋友的推薦，到推拿科掛號做腰部推拿及頸椎正骨。第一次嘗試中醫推拿的她事後輕鬆無比，感覺很神奇，並大讚診金便宜。

該中醫院推拿科主治中醫師屈慶表示，當前院內像袁青這樣的年輕人並非少數，周末來推拿的都是20多歲的年輕人，認為當前社會生活節奏較快，在不良姿勢和生活習慣的影響下，原本被認為是中老年疾病的頸椎病已逐漸年輕化，擴展到青少年群體中。之所以青睞中醫院的推拿科，則是因中醫院更專業、靠譜。屈慶提醒年輕人「三分治，七分養」，在推拿結束後，要經常複習醫生教的頸椎、腰椎鍛煉方法，並養成良好的坐姿習慣及加強運動，才是長久的養生之道。