最長壽音樂劇《歌聲魅影》百老匯落幕

【本報綜合報道】美國紐約百老匯史上最長壽音樂劇《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera），將在今日落幕，由英國音樂劇製作人韋伯（Andrew Lloyd Webber）作曲的這齣劇，締造了連續上演35年的紀錄。

締造連續上演35年紀錄 《歌聲魅影》自1988年起一直在百老匯劇院演出，因布景和服裝需要精心製作，以及大批演員和管弦樂隊演出，演出成本高昂。受疫情影響，歌聲魅影的門票銷量急劇下滑。戲院重開恢復公演後，票房一周的收入由100萬美元（約780萬港元）一度跌至85萬美元（約663萬港元）。

這齣劇原本要在今年2月謝幕，但消息一出，門票搶購一空，以致繼續演出到現在，如今再次宣告謝幕，仍有不少觀眾把握最後機會趕來朝聖。

《歌聲魅影》根據法國同名的愛情驚悚小說改編，講述一名相貌醜陋的音樂天才瘋狂愛上一名年輕女高音的故事。它曾在183個城市公演，以17種語言演出超過7萬場，落幕後百老匯最長壽音樂劇是自1996年公演的《芝加哥》，其次為1997年公演的《獅子王》。