極限運動女穴居500天 挑戰孤獨
不知 俄烏戰爭 英女王駕崩
西班牙一名女子極限運動員成功在70米深的洞穴生活500日，直至前日才重見天日，團隊聲稱她已創下人類獨留在洞穴最長時間。女子期間一直與外界沒有聯絡，並不知道俄烏戰事爆發、英女王駕崩等重大新聞。
50歲的極限運動員弗拉米尼（Beatriz Flamini）在前年11月20日，獨自一人在位於安達盧西亞格拉納達山區的一個洞穴生活，同時接受3所大學實驗，了解人類身心如何應對極端孤獨和匱乏，期間由專家監視。她只攜帶簡單裝備、兩部攝錄機、1,000公升食水及60本書，便爬進洞穴長居。弗拉米尼獨自一人在洞穴生活，搭建營地，通過閱讀、寫作、繪畫、編織來打發時間。在洞穴度過65天後，弗拉米尼開始忘記時間，她指自己豐富的經驗和心理準備，令她能一個人自處得很好，並調侃指會細聲自言自語。
曾想中途離開
弗拉米尼直言期間想重返社會，指大量討厭蒼蠅飛來騷擾自己，以及非常掛念薯仔烤雞，都曾動搖自己的意志。她在進入洞穴前曾告知團隊，不想獲悉外間發生的事情，包括親人離世。本報綜合報道
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