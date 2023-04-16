極限運動女穴居500天 挑戰孤獨

50歲的極限運動員弗拉米尼（Beatriz Flamini）在前年11月20日，獨自一人在位於安達盧西亞格拉納達山區的一個洞穴生活，同時接受3所大學實驗，了解人類身心如何應對極端孤獨和匱乏，期間由專家監視。她只攜帶簡單裝備、兩部攝錄機、1,000公升食水及60本書，便爬進洞穴長居。弗拉米尼獨自一人在洞穴生活，搭建營地，通過閱讀、寫作、繪畫、編織來打發時間。在洞穴度過65天後，弗拉米尼開始忘記時間，她指自己豐富的經驗和心理準備，令她能一個人自處得很好，並調侃指會細聲自言自語。