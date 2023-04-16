探索木星衞星奧秘 歐洲探測器升空

【本報綜合報道】歐洲太空總署木星冰衞星探測器（JUICE）上周五由阿里安5型運載火箭搭載從法屬圭亞那發射升空，探索木星及其3顆冰冷衞星的奧秘。它最終將圍繞木星最大衞星木衞三運作，是首個環繞月球以外天然衞星飛行的人類探測器。

木星擁有多顆衞星，木衞二、木衞三、木衞四表面覆蓋厚厚的冰，冰面下可能存在海洋，這類衞星也被稱作冰衞星。歐洲太空總署今次任務將深入研究木星的複雜環境，探索是否有生命存在，並把木星系統作為宇宙中氣態巨行星系統的模型開展研究。該探測器裝有3.5噸推進劑，總重近6噸，太陽能帆板展開後有85平方米。探測器配備遙感等多方面的科學儀器，由法國、德國、意大利等國的研究團隊提供。

裝配研究重力場儀器 木衞三雷射高度計用於研究木衞三的潮汐形變，以及其他冰衞星表面的地形地貌；冰衞星探索雷達具備深入冰層的探測能力，研究冰衞星地下約9,000米深的結構；名為3GM的無線電套裝用於研究木衞三的重力場、冰衞星內部海洋的範圍，以及木星及其衞星的中性大氣和電離層的結構。探測器開啟8年的奔向木星之旅，2031年抵達木星，對木衞四進行21次飛越，隨後進入環繞木衞三的軌道運作至少9個月。