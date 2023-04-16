法國退休改革終立法

多地示威罷工 反對派誓言抗爭 法國憲法委員會上周五一錘定音，裁定具爭議的退休金改革合憲，總統馬克龍其後簽署成法，退休年齡由62歲逐步上調至64歲。反對派誓言持續抗爭，法國多地包括首都巴黎、西部城市雷恩，再次爆發激烈警民衝突。

養老金2030年收支平衡 憲法委員會的裁決具有終局作用，對公共權力、行政及司法機關具有約束力，馬克龍隨即打鐵趁鐵簽署成法。總理邦尼在憲法委員會作出裁決後強調，並無贏家或輸家，並指裁決是制度及民主之旅終點。她指出，得益於退休改革，養老金將於2030年實現收支平衡。

憲法委員會公布裁決時，各地爆發至示威。巴黎有示威者焚燒垃圾桶、單車及電動單車洩憤，頓時火光熊熊。示威者手持「憤怒氣氛」、「改革不取消，罷工不停止」的標語，高呼「我們在這裏，我們在這裏即使馬克龍不願看到，我們也在這裏」抗議口號。

示威者縱火 巴黎112人被捕 雷恩示威者在警局門外及一座會議中心外縱火，其他城市亦爆發示威，警員施放催淚彈驅散。工會號召在下月1日勞動節，發起更大規模抗議。馬賽、南特及里昂等地，均有示威活動。警方表示，巴黎至少112人被捕。

極左派領袖梅朗雄誓言抗爭到底，他在社交網發文指：「持續抗爭且須集結力量。」法國極右派政黨國民聯盟名義領袖瑪琳勒龐表示，儘管憲法法院做出裁定，但改革的政治命運未定，人民將找到取代不公平且無用退休改革的方案。法國社會黨揚言，會提出廢除退休改革法案。本報綜合報道