俄設電子登記系統 打擊逃避兵役

【本報綜合報道】俄羅斯國家杜馬及聯邦委員會早前通過修訂徵兵和動員法案，由總統普京上周五簽署成法。新法將建立一個電子兵役登記系統，並配合電子傳票通知徵召者服役，堵塞過往有人更改住址逃避郵寄徵兵傳票漏洞。

拒報到者禁註冊房產汽車 兵役登記系統由數碼發展部建立，將由國防部營運。新系統兵役登記冊會利用現有數據庫，包括稅務、選舉、醫療、警察、法庭、僱主及大學紀錄。登記冊將有助追蹤，並向符合條件的義務役軍人發出徵召傳票。徵兵辦公室日後仍然發出郵寄傳票，電子傳票透過政府服務網站等平台發送，一旦傳送至兵役登記簿內的個人帳戶將視為有效送達。徵召者自收到傳票之日起禁止離開俄羅斯，如果沒有有效豁免，20天內尚未報到人士將禁止註冊企業、汽車或房地產，以及無法獲得銀行貸款。

俄羅斯每年有兩輪徵兵，人數視乎總統法令規定。立法機構早前提出修正案，2026年把服兵役男性年齡由18歲至27歲改為21歲至30歲。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯去年10月頒布局部動員令，徵召30萬有軍事經驗的預備役軍人。惟去年徵召暴露蘇聯時代至今的徵兵結構管理不善問題，導致徵召對象是沒有軍事經驗或不合格的公民。