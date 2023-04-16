中國巴西元首 籲對話解烏危機

中巴發表聯合聲明，雙方認為，當前國際局勢風雲變幻，雙方需繼續努力，推動和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。雙方重申維護國際法，包括作為其不可或缺基石的《聯合國憲章》宗旨和原則，維護聯合國在國際體系中的核心作用。重申推進國際關系民主化和踐行多邊主義的承諾。

雙方積極評價兩國在國際組織和多邊機制中的對話和協調，並將繼續加強在聯合國、世貿組織、國際貨幣基金組織、世界銀行等多邊組織及二十國集團、金磚國家、基礎四國等多邊機制下交流。中方支持巴方在2025年擔任金磚國家輪值主席國。雙方將持續深化金磚框架下合作，雙方支持成員國就金磚國家擴員進程進行積極討論，強調在基於廣泛協商和共識基礎上，明確擴員進程的指導原則、規則、標準和程序必要性。另雙方決定加強在環保、應對氣候變化和生物多樣性喪失、推動可持續發展和加快向低碳經濟過渡等領域合作。會談後兩國元首共同見證簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、訊息通訊、減貧、檢疫、航天等領域雙邊合作文件。