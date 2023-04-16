美洩機密 俄僱傭兵料無礙烏軍
【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團負責人普里高津上周五表示，美國國防部外洩機密文件不會影響烏克蘭的戰略。他認為西方企圖把烏克蘭反攻，拖延至俄羅斯衞國戰爭勝利日前發動，希望戰事取得象徵性進展，以損害俄羅斯聲譽。
烏反攻或拖至俄重要日子前
普里高津指出，外洩機密文件的內容大多基於公開來源情報，但事件受到廣泛宣傳。接近美國國防部消息人士其後透露，烏克蘭需要把原定上周六宣布的反攻推遲到夏天。普里高津指烏克蘭軍事行動在戰術上由本國士兵執行，但在戰略決策上聽從英國及美國的西方聯盟指揮。他指控西方戲劇性停頓烏軍反攻集結，是希望在下月9日俄羅斯戰勝納粹德國紀念日前讓戰事取得進展，羞辱俄羅斯；又強調瓦格納集團已經準備迎擊烏軍，光榮戰鬥愈早開始愈好，揚言不需談判。
截至上周五，俄軍及瓦格納集團控制巴赫木特大部分地區，估計約6,000名守軍殘部企圖西撤往察蘇夫雅。普里高津聲稱，烏克蘭總統澤連斯基已經把精兵及外國僱傭兵投入巴赫木特之戰，損失成千上萬人後一無所獲。
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