美洩機密 俄僱傭兵料無礙烏軍

烏反攻或拖至俄重要日子前

普里高津指出，外洩機密文件的內容大多基於公開來源情報，但事件受到廣泛宣傳。接近美國國防部消息人士其後透露，烏克蘭需要把原定上周六宣布的反攻推遲到夏天。普里高津指烏克蘭軍事行動在戰術上由本國士兵執行，但在戰略決策上聽從英國及美國的西方聯盟指揮。他指控西方戲劇性停頓烏軍反攻集結，是希望在下月9日俄羅斯戰勝納粹德國紀念日前讓戰事取得進展，羞辱俄羅斯；又強調瓦格納集團已經準備迎擊烏軍，光榮戰鬥愈早開始愈好，揚言不需談判。