俄艦隊演習 針對與日爭議島嶼

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古上周五宣布，該國太平洋艦隊接受突擊檢查，在遠東沿海展開大規模演習，艦隊全體進入最高戰備狀態。他形容這是例行公事的定期演習，旨在發展該國武裝力量；今次演習涉及與日本有主權爭議的島嶼。

紹伊古表示，今次演習主要目標是增強武裝部隊解決和擊退海上侵略的能力，評估和提高俄羅斯軍事指揮部及部隊在所有戰略方向執行任務的準備程度，阻止假想敵登陸日俄兩國有主權爭議的南千島群島（日本稱北方四島）及薩哈林州庫頁島。總參謀長格拉西莫夫表示，將實施假設應對直接侵略威脅的訓練。除了太平洋艦隊外，遠程戰略轟炸機等部分空軍部隊也參加演習，發射導彈及魚雷、實施反潛訓練。

俄羅斯國防部昨日公布，在突擊戰備檢查框架下，太平洋艦隊艦艇開始駛往日本海、鄂霍次克海、白令海指定海域的作戰部署地執行任務。紹伊古透露，太平洋艦隊將完成打擊假想敵艦艇突擊群及地面目標的導彈發射任務，並責成演練使用裝備現代化武器的集群打擊敵人相關方案。軍方最新發布的畫面顯示，伊爾38海上巡邏及反潛機在演習期間搜索水下目標，米格31戰機執行防空任務，攔截假想敵飛機。

偵察機飛近日本多地 另一方面，日本防衞省統合幕僚監部通報，俄羅斯一架伊爾20偵察機上周五從俄羅斯遠東飛往日本北海道及本州以西的空域，南下至石川縣能登半島對出海域上空時折返回國，未知是否與太平洋艦隊演習有關；日本航空自衞隊戰機緊急出動應對。