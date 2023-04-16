美逾10轟炸機 練掛載核彈頭巡航導彈

俄教官指導白羅斯軍操作蘇25 隔空較勁 全球擁核國近日頻繁展開涉及核武的活動，美國正在舉行年度核指揮及控制演習，戰略轟炸機演練掛載戰時配備核彈頭的巡航導彈。俄羅斯早前宣布戰術核武部署白羅斯後，當地空軍飛行及技術人員在俄方教官指導下，完成蘇25攻擊機額外戰鬥及操作訓練，掌握使用現代空投彈藥新方法，包括「特殊」彈藥。

英亦派員參與美方演習 美國戰略司令部上周二展開代號「全球雷霆」（Global Thunder）的核指揮及控制演習，加強核戰備狀態及確保戰略威懾部隊安全、可靠、準備就緒。除了美方人員外，今年演習亦有重要盟友人員及夥伴參與，包括另一擁核國英國，英方人員將整合至美方高級領導團隊，提供政策支援及作戰見解。軍方強調演習屬年度性質，並非回應任何國家的行動，同時一如往年的情況，將增加戰略轟炸機的飛行次數。

根據美國國防部上周五發放的照片，部署北達科他州邁諾特空軍基地及路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的十多架B52H戰略轟炸機參與演習，基地人員為它們裝載多枚可以攜帶核彈頭AGM86B空射巡航導彈，但這些導彈在演習期間不會配備核彈頭，基地人員特意檢查導彈確認。每架B52H戰略轟炸機最多掛載20枚AGM86B空射巡航導彈，這款導彈最大射程2,500公里，各配備一枚爆炸當量為20萬噸的W80-1核彈頭。

美國目前有87架B52H戰略轟炸機服役，其中46架具備投放核導彈的能力，它們與目前因事故停飛的20架B2隱形戰略轟炸機，組成美國空基戰略核威懾力量。美國國防部表示，「全球雷霆」旨在訓練空軍人員阻嚇及必要時擊退針對美國的軍事攻擊。此外，部署堪薩斯州麥康奈爾空軍基地的KC46空中加油機，首次參加這項核演習。

另一方面，白羅斯國防部上周五發布影片，表示空軍與防空兵部隊飛行員、技術人員在俄羅斯指導下，已完成涉及蘇25攻擊機的額外訓練；據俄方說法這款軍機改裝後可投擲核彈。俄羅斯國防部稱，白羅斯軍人在空天軍訓練中心受訓，在經驗豐富的俄教官指導下提升實際技能，有助確保俄白聯盟國的軍事安全。

法擬試射潛射彈道導彈 值得留意的是，繼俄羅斯及北韓分別上周二及上周四試射洲際彈道導彈，以及美國預告周三至周四試射洲際彈道導彈後，根據近日發布的航行警告，法國計劃本月14日至下月7日期間，向大西洋試射一枚型號相信是M51型的潛射彈道導彈。該導彈從法國海岸一艘潛艇發射，目標區域位於大西洋中部，飛行距離大約是3,500公里。本報綜合報道