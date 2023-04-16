結束訪北愛 拜登：快公布參選與否

拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五結束訪問北愛爾蘭和愛爾蘭，期間表示很快正式宣布明年是否競逐連任的決定。拜登現年80歲，其年紀一直是參加下屆總統選舉的考慮因素，多次被質疑年事已高；若他成功連任並做滿4年，卸任時是86歲。

蓬佩奧不競逐黨提名 拜登表示會盡快公布決定，重申有意尋求連任，更指今次外訪加強樂觀情緒。他一直提到計劃尋求連任，上周曾經透露有意參加明年大選，但當時稱未準備好宣布。

前國務卿蓬佩奧上周五發表聲明，宣布明年不會爭取共和黨總統候選人提名，強調並非因為要挑戰前總統特朗普或其他對手。

59歲的蓬佩奧強調，這是其個人決定，認為現階段對自己及家人而言時機尚未成熟，但他亦為未來競選總統保留可能性，

當地傳媒引述消息人士報道，蓬佩奧不參選，「錢絕對是一個問題」，又指他亦似乎錯過宣布參選的時機，若參選可能會選擇走外交政策路線。前駐聯合國大使黑莉今年2月宣布參選，她已經走上外交政策路線，並爭取關注有關議題的人士募款。