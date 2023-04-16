郭台銘拜會日本前首相 談經濟

【本報綜合報道】台灣鴻海集團始創人郭台銘正在日本訪問，上周五拜會日本眾議院，與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。他指和平與經濟發展互為表裏，台灣與日本合作組成聯盟、提升經濟社會韌性，是形成穩定力量的途徑之一。麻生太郎稱日台是亞洲經濟驅動重要紐帶，若台灣海峽發生危機，勢必影響日本穩定。

麻生太郎憂台海不穩

郭台銘辦公室表示，郭台銘與麻生太郎自2012年認識，兩人友誼深厚。他們見面時，郭台銘強調日台都是亞洲重要的經濟體，兩地在歷史、文化和產業都有着深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或未來人工智能技術加強合作，對於整個區域發展都有極重要的意義。麻生太郎提到，日台要維繫的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平，又對於近期台灣海峽和亞太區域的穩定、區域衝突的機率大增均表示憂心。