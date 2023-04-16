郭台銘拜會日本前首相 談經濟
【本報綜合報道】台灣鴻海集團始創人郭台銘正在日本訪問，上周五拜會日本眾議院，與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。他指和平與經濟發展互為表裏，台灣與日本合作組成聯盟、提升經濟社會韌性，是形成穩定力量的途徑之一。麻生太郎稱日台是亞洲經濟驅動重要紐帶，若台灣海峽發生危機，勢必影響日本穩定。
麻生太郎憂台海不穩
郭台銘辦公室表示，郭台銘與麻生太郎自2012年認識，兩人友誼深厚。他們見面時，郭台銘強調日台都是亞洲重要的經濟體，兩地在歷史、文化和產業都有着深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或未來人工智能技術加強合作，對於整個區域發展都有極重要的意義。麻生太郎提到，日台要維繫的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平，又對於近期台灣海峽和亞太區域的穩定、區域衝突的機率大增均表示憂心。
郭台銘指上周三抵達日本首天晚上，與自民黨黨員、前幹事長甘利明共進晚餐，對方曾經擔任經濟產業大臣，也是能源政策專家。
郭台銘稱，甘利明深知培育人才的重要性，幫助日本學府加強科技研發和創新創業，讓下一代擁有更強的國際競爭力；台灣要突破經濟困境，讓人民過更好生活，必須務實地與國際企業合作，將台灣打造成科技島，而非製造更多障礙，讓人望之卻步，流失投資，甚至人才和技術。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：