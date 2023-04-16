演講場地 遭擲爆炸品 日相險重蹈安倍悲劇

日本前首相安倍晉三去年7月8日在奈良縣助選時遇刺身亡，同類事件昨天幾乎發生在現任首相岸田文雄身上。他在和歌山縣演講為黨友拉票前，被一名男子投擲疑似煙霧彈並發生爆炸，但未有受傷逃過一劫。在場人士制服施襲者，警方以涉嫌威力妨礙業務為由拘捕他，警察廳指示全國警察加強對要人的警護。

護衞公事包充盾 拉走岸田 事發當地昨天上午11時25分（香港昨天上午10時25分），岸田文雄在和歌山市雜賀崎漁港試吃當地海鮮後，準備開始演說為執政自民黨黨友參加眾議院和歌山區補選拉票。一個筒狀物體突然從人群中投向前方、岸田文雄站立的位置，一名護衞見狀迅速拉出及打開公事包成為護盾，並拉走岸田文雄離開，現場傳出爆炸聲及冒煙。

同日轉往和歌山車站演說 根據當地傳媒拍攝的畫面，一名男子立即走向投擲物體的一名年輕男子並用手勒住對方，之後陸續有其他人士加入合力制服，最後由現場警員接手控制疑犯，日本網民稱讚該名最先制服疑犯的「漁港大叔」；有指疑犯被壓制時手上疑似拿着另一個筒狀物體。日本網民對治安變差感到不安，擔心針對首相的恐怖行為在國內盛行。

當地傳媒報道，事件導致一名警察輕傷。岸田文雄被護送坐車離開現場，前往和歌山市的縣警總部。他取消原本在雜賀崎漁港的助選演講，但同日下午繼續在JR和歌山車站前的演說，首先為當天早上發生的事件，造成很多人擔憂及麻煩深感抱歉，表示警方正在詳細調查，「一定要與大家齊心努力辦好」對國家重要的地方選舉。

警方透露，被捕人士是家住兵庫縣川西市的24歲男子木村隆二，他向警方表示「等律師來了再說」，至今未有透露施襲動機。內閣官房長官松野博一表示，選舉是構成民主主義根本的制度，決不容許這類暴力行為；自民黨幹事長茂木敏充強烈譴責暴力行為。最大在野黨立憲民主黨代表泉健太表示，絕對不容許加害他人的行為。

安倍晉三遇刺身亡震驚日本及全球，警察廳事後修改針對重要人物的保安工作。昨天現場的保安工作由警視廳特勤人員及和歌山縣警察負責，警察廳表示演說會場基於《警護要則》展開相關措施，規定由警察廳事先審查該縣警方制訂的警護計劃。本報綜合報道

投擲煙霧彈 警一擁而上 「漁港大叔」（右）昨日出手制服木村隆二。 護衞救首相 制服施襲者 事發位置圖 現場掀混亂 安倍晉三當日中槍身亡。（Getty Images圖片） 日本前首相遇襲回顧