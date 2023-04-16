五一長假 熱門線路車票難求

【本報綜合報道】內地今年五一假期從4月29日起至5月3日，按照鐵路車票15天的預售期，五一假期首日火車票上周六開賣。假期前一天、即4月28日的火車票上周五有售，內地傳媒指多條熱門線路在放票後數分鐘即告售罄。

網上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，今年五一熱門旅遊目的地前10位是重慶、四川成都、北京、浙江杭州、江蘇蘇州、雲南昆明和大理、海南海口、廣東廣州、湖南長沙，重慶北站是搜索量最高的車站。截至上周五下午4時，4月28日北京來往長沙、北京來往武漢、上海來往廣州等多條熱門線路的車票售罄，近期開通多個城市直達香港高鐵線路僅剩小量車票。網民直言「想回家、想出去玩，但是搶不到票」。

廣鐵料發送1600萬旅客人次 除了傳統旅遊目的地，特色旅遊線路甚受歡迎，例如開往大理的「有風專列」、山東淄博的「燒烤專列」，以及成都的「熊貓專列」等。廣州鐵路微信公號上周五發布消息，今年五一假期，廣鐵集團預計發送旅客1,600萬人次，同比增長129.3%，預計節前高峰為4月28日至29日，節後客流高峰是5月2日至3日。