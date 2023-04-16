受賄3555萬 青海前官員囚13年

孔祥輝被指2010年至2019年1月，利用擔任青海省海西州茫崖工作委員會書記、茫崖市市委書記等職務之便，以及職權、地位形成的便利條件，為有關公司及個人在項目承攬等事宜提供幫助，非法收受有關個人給予的財物共計折合3,100餘萬元（約3,555萬港元）。法院審理認為，孔祥輝的行為構成受賄罪，他到案後主動交代辦案機關不掌握的部分犯罪事實，積極退賠大部分贓款贓物，依法對其從輕處罰。