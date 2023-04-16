受賄3555萬 青海前官員囚13年
【本報綜合報道】青海省西寧市中級人民法院上周五發布消息，青海省海西蒙古族藏族自治州政協前副主席、茫崖市前市委書記孔祥輝受賄案，上周四由該法院作出一審判決，他受賄罪判囚13年並處罰金200萬元（人民幣‧下同，約229萬港元）。
孔祥輝被指2010年至2019年1月，利用擔任青海省海西州茫崖工作委員會書記、茫崖市市委書記等職務之便，以及職權、地位形成的便利條件，為有關公司及個人在項目承攬等事宜提供幫助，非法收受有關個人給予的財物共計折合3,100餘萬元（約3,555萬港元）。法院審理認為，孔祥輝的行為構成受賄罪，他到案後主動交代辦案機關不掌握的部分犯罪事實，積極退賠大部分贓款贓物，依法對其從輕處罰。
國開行河南分行高層判囚
另一方面，國家開發銀行河南分行前黨委書記、行長傅小東被控受賄案，上周五在寧夏自治區吳忠市中級人民法院一審公開宣判。法院裁定受賄罪成，判處其有期徒刑10年並罰款50萬元（約57萬港元），依法沒收扣押在案的贓款贓物，上繳國庫。
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