CBA假波疑雲 中國籃協徹查

【本報綜合報道】繼中國足球壇近期爆出賭波造假引發反腐風暴，中國男子籃球職業聯賽（CBA）上周五也爆出打假波風波。事緣當天晚上舉行的CBA季後賽中，蘇州肯帝亞隊在比賽末段連番失誤，最終以4分之差負於上海久事隊，惹來網民質疑。中國籃球協會上周六凌晨發出通報，表示將對比賽情況展開全面調查。

要求兩間球會報告比賽情況 由於蘇州肯帝亞隊在比賽末段形勢大好的情況下被對手反超，賽後有關比賽的關鍵字如「假球」迅即登上網上熱搜。中國籃球協會回應稱，已經責成中籃聯（北京）體育有限公司就本場比賽情況展開調查，並要求兩間球會書面報告比賽情況。中國籃協和中籃聯將就比賽相關情況展開全面調查，並將及時公布調查結果。

CBA上周五也透過官方微博發聲明，表示堅決捍衞該聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者對於維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。對於違規違紀現象，中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度嚴肅處理，絕不姑息。涉事比賽結果是上海久事隊以108分險勝104分的蘇州肯帝亞隊。