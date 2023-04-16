核桃園爆合約糾紛 村民糾黨斬逾千樹

長武警方拒立案後須跟進 陝西省咸陽市長武縣棗園鎮一名男子上周三表示，在當地種植十多年的4,500棵核桃樹種早前被人齊根鋸斷。鎮政府負責人稱，核桃樹遭當地村民砍伐，原因是事主與村委會存在合約糾紛。鎮幹部指園裏種植近3,000棵樹，村民砍掉1,600多棵。長武警方稱此事是合約糾紛而不予立案，但警方後續跟進此事。

內地傳媒報道，根據事主晉先生提供的合約描述，他2010年起向棗園鎮寨子村承包近135畝的核桃園，種植3,900棵核桃樹。2015年在長武縣林業局的組織下，他在核桃園內新種植600多棵核桃樹。這些核桃樹經過多年的培育，大部分已經進入盛果期或初果期。上月初，核桃園在無人看管的情況下，園內全部桃核樹遭人齊根鋸斷。

已拖欠承包費兩年 晉先生稱，這些核桃樹是他的心血和財富，這次事件令他損失數百萬元人民幣；又指核桃樹的生長需要很長時間，從種下幼苗到開花結果，最少要花上5年時間。

晉先生向寨子村承包核桃園期限40年，承包費用21萬元人民幣（約24萬港元），分3期支付。由於他拖欠原定2020年支付的承包費，所以村裏組織村民砍伐核桃樹。事發後，晉先生向當地公安和林業部門報案，但至今沒有找到疑犯。棗園派出所上周四稱，此事已經向上級長武縣公安局詳細匯報。內地傳媒致電長武縣林業局查詢，一名工作人員稱已調查。

至於砍伐核桃樹的疑犯，管理核桃園的陳先生指出，在一個多月前，他看到寨子村村民焦姓男子帶6人連續砍10天樹。雖他有責任保護核桃樹，但陳先生指摘晉先生拖欠他的薪金已經兩、三年，所以不想替他看護核桃園。本報綜合報道