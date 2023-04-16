台軍方促加津貼 挽留志願役士兵

【本報綜合報道】台灣義務役士兵二兵薪資明年由每月6,510元調高至26,307元（新台幣‧下同，約1,700港元至6,900港元）。惟志願役士兵二兵每月維持35,320元（約9,260港元），對比義務役士兵二兵的新月薪僅多出不到一萬元（約2,600港元）。立委懷疑會造成不公，國防部上周五表示，適時向行政院爭取調增相關津貼。

義務役加薪 相距僅2600元 台灣國防兵力結構將重新調整，明年1月1日後現行義務役役期從4個月延長至一年，義務役士兵二兵薪資亦調整。國民黨立委廖婉汝向行政院提出質詢，擔憂上述薪資情況恐對志願役士兵造成不公而影響士氣，建議研究從優調整志願役士兵薪資。

國防部解釋，志願役二兵基本待遇為本俸、專業加給及志願役勤務加給，又依單位駐地、任務屬性及勤務繁重等情形，按各職類工作危險、技術及勤務等特性，可以再支領「地域加給」、「戰鬥部隊加給」等10項津貼。該部門強調，將爭取提高津貼，吸引優質人力投身軍旅，擴大招募及留營成效。