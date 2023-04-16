內地公布涉諜案例 航天專家涉策反囚7年

趙學軍

【本報綜合報道】昨日是全民國家安全教育日，內地傳媒發現今年涉案範圍比往年更廣泛，境外反華勢力引誘策反涉案人員的手法更隱蔽、針對性更強。境外間諜情報機關及反華敵對勢力的犯罪目標，與相關國家的對華政治目標相輔相成、高度一致，民眾應該理解複雜的國際形勢，積極學習相關法律法規增強國家安全意識。

當中一個案例涉及「國門」之外的圈套陷阱，航天領域科研人員趙學軍在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員拉攏策反，出賣科研進展情況，回國後繼續提供大量涉密資料，並以現金形式收受間諜經費。北京市國家安全機關2019年6月對趙採取強制措施，人民法院去年8月以間諜罪判處有期徒刑7年。

助外國搜集新疆資料 企業整改 另一案例利用「網絡人設」違法犯罪，新疆某地普通基層公務員韓瀟在明知網友是境外間諜情報機關人員下，鋌而走險搜集提供涉密文件以獲取報酬，最終判囚11年半。

此外，有一個案例是精心編造「人權故事」，廣東深圳一間諮詢公司的負責人李×，發現合作的境外非政府組織積極搜集新疆人權問題資料，為炮製強迫勞動謊言，為西方反華勢力操弄涉疆問題、實施涉疆制裁提供背書，李×為了追求經濟利益而承接執行相關調查項目，結果被廣東省國家安全機關處罰，同時責令其公司整改。

中國現代國際關係研究院研究員、安全問題專家李偉表示，隨着中國綜合實力崛起，美西方等國家試圖對華進行全方位圍堵、打壓與抹黑，為在涉疆、涉藏、涉港、涉台等議題編造無中生有的故事，不僅犯罪目標更明確，犯罪領域也進一步擴大。