美議員提法案 禁援助與台斷交國

【本報綜合報道】美國國會議員近日提出《刪除中國友邦經費法案》，禁止美國提供外援給多個轉向承認北京的國家，包括上月與台灣斷交的洪都拉斯。法案宣稱，這些國家政治轉軚威脅美國國安利益。

共和黨眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）本月6日與多名黨友提出上述法案，該法案列出21個從台灣改與北京建交的國家，包括哥斯達黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、所羅門群島、基里巴斯、尼加拉瓜、洪都拉斯等，禁止美國行政部門向這些國家提供援助。

奧格爾斯表示，美國2021年花費近8億美元（約62.4億港元），推動與上述21國的關係及相關計劃。法案也促請行政部門，限制提供外援給全力支持北京的國家，並呼籲美國與台灣建立全面的外交關係。

洪都拉斯尋求北京助減債 另一方面，洪都拉斯外長雷納上周五表示，政府將超過一半所得稅收用於償還債務，外交部和財政部與中國人民銀行接觸，尋找機制協助該國減輕債務負擔。洪都拉斯貧困人口達73%，債務金額合計156億美元（約1,216.8億港元），當中過半數是外債。洪都拉斯與台灣斷交前，多次向台方索求數十億美元貸款，用於債務重組。