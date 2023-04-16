德外長訪華 王毅冀支持中國和平統一
【本報綜合報道】德國外長貝爾伯克上周五訪華與中國國務委員兼外長秦剛會談，秦剛稱中國領土一寸都不能少。貝爾伯克翌日見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，王毅稱中方曾經支持德國統一，希望並相信德方支持中國和平統一大業。
貝爾伯克聲稱奉行一中政策
王毅表示中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展。他指台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，島內「台獨」勢力圖謀破壞台灣海峽現狀，要維護穩定就必須堅決反對「台獨」分裂活動。貝爾伯克指，德中加強對話溝通十分重要，德方願同中方加強互動交流，擴大經貿、旅遊、人文合作，共同維護世界貿易暢通；德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。
美國傳媒報道，貝爾伯克與秦剛舉行聯合記者會時現場充滿火藥味，貝爾伯克提到海峽兩岸軍事對抗升級對整個世界將是可怕的情景，雖然主張歐洲應該與中國維持密切往來，但也該從俄烏戰爭學到教訓，民眾擔心中國崛起成超級大國的途徑，同時希望中國正視新疆人權問題。秦剛將台灣海峽問題歸結於「台獨」分裂勢力和境外勢力，又重申針對烏克蘭議題主張勸和促談，中國不會走西方殖民主義的舊路。
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