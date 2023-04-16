北京拒安排布林肯訪華

傳FBI將公開氣球調查結果 美國國務卿布林肯原定今年2月訪華，後因美方指控中國高空氣球入侵領空展開間諜活動而取消行程。英國傳媒《金融時報》上周六引述消息報道，美國政府試圖重新安排出訪，但中方拒絕，擔心聯邦調查局公布氣球調查結果。

知情人士透露，中國向美國表明不準備重新安排布林肯押後的行程，目前不清楚拜登政府如何處理中國高空氣球的調查報告。中方擔心美方在布林肯訪華期間公開氣球實質證據及聯邦調查局報告，在弄清楚美方處理方式前不會同意布林肯到訪。

美方指氣球擁精密偵察力 拜登政府內部對是否公開調查報告出現分歧，部分官員希望公開證明涉事氣球能夠偵察，但有官員擔心公開後會令美中關係惡化。

布林肯上周二表示，負責任地管控美中關係符合美國利益，美方不尋求新冷戰和圍堵中國，他期待在條件成熟時訪華。

與此同時，美國《華盛頓郵報》報道，根據早前網上公開的美國機密國防文件，該個今年2月初飛越美國大陸的中國高空氣球，美國情報部門判斷它擁有精密的偵察能力，可能配備合成孔徑雷達，可以在夜間觀察地面目標，以及穿透雲層、表層泥土、稀薄物料；同時搭載一個直徑1.2米的拋物面天線、傳感器，以及可以生產最多一萬瓦特電力的太陽能板，美方在擊落它一周後尚未識別傳感器及天線的性能。

傳有氣球飛越航母打擊群 報道續指，美國情報部門知悉最多額外4個中國間諜氣球，其中一個在此次一宗沒有通報的事件中，飛越美國海軍一個航空母艦打擊群，另一個墜落南海，但機密文件沒有提供更多具體資料。文件又提到兩個分別代號Bulger-21及Accardo-21的氣球，前者裝載精密的偵察設備，前年12月至去年5月環繞地球飛行；後者亦配備類似設備。文件附上Bulger-21拍攝的照片，印有中文字「靜態平流層星座系統」。本報綜合報道