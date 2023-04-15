宗教民族和解 現阿拉伯之夏

從沙特阿拉伯與伊朗和解開始，中東形勢便急速轉變，撇除以色列的異動（主要是為了轉移國內政治矛盾），沙特與伊朗的和解擴及區內各個主要的矛盾範圍，例如也門內戰的談判。敍利亞被阿拉伯國家組織驅逐多年，現在敍利亞外長首訪沙特，談復交。突尼斯在2012年與敍利亞斷交，現在也安排恢復。以沙特為首的阿拉伯國家正重新接納敍利亞。

整個大形勢是伊斯蘭教兩大教派遜尼派與什葉派，從和解進而談判合作，原來在伊拉克、敍利亞以及也門的教派之爭停止了。而阿拉伯國家遍及中東、北非，因與以色列和美國的關係，以至「阿拉伯之春」的美式顏色革命造成的分歧，也開始在沙特、埃及等大國帶領下進行和解談判。

亂極必反 分久必合 從伊斯蘭教與阿拉伯國家兩方面看，和解還處於初始階段，進而政治與經濟合作的道路還很漫長，期間難免有阻礙。美國應不甘心被排除在外，把它幾十年建下的基業一如阿富汗那樣拱手讓出，它必然採取各種明暗手段干擾。以色列也要找出新的戰略來應付不能再分而治之的中東局面，或戰或和，仍有頗大的不確定性。但是大勢使然，國際上亦稱這次轉變為「阿拉伯之夏」，以之相對於美國策動的「阿拉伯之春」。後者帶來十多年阿拉伯世界的動亂、內戰與殺戮，前者是以民族與宗教的和睦來化解美國製造的假春天，實質是嚴冬的肅殺與冷酷。

阿拉伯之夏，有中國與俄羅斯的加持，有烏克蘭戰爭分散美國的軍力，喚醒歐洲被美國挾持的迷夢。更重要的是，十多年的阿拉伯之春帶來整個地區的破壞與紛亂，教派之爭實際亦是來自西方陰謀，用宗教與民族分化、離間區內各國。

自石油危機之後，伊朗宗教革命以來，中東苦於戰亂，寶貴的能源資源無助於地區經濟的發展、人民的福祉，反而成為美國霸權主義的工具，控制全球，擾亂中東。2006年美國軍方便有重劃中東各國疆界的建議，把大國變為多個小國，把宗教、民族長年融和共有改為你死我活的極端恐怖主義對抗。十多年的歷史教訓，中東的人民與精英不可能繼續沉溺下去。阿拉伯之夏是歷史大趨勢，亂極必反，分久必合。以中國、俄羅斯、沙特、伊朗集合區內各國之力，不會敗於已開始崩析的西方霸權主義。

研究所所長 陳文鴻