美國太空總署火星探測車好奇號日前傳回火星影像，當中一塊岩石出現奇特鋸齒形狀（箭嘴示），酷似史前魚骨或冷杉樹化石。天文學家卡布羅爾（Nathalie Cabrol）在社交網形容，這是她研究火星20年見過最奇怪的岩石。有用戶留言指，他會很高興地相信化石屬於一條火星龍，蜷縮在牠最後的安息之地。