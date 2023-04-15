兩岸國際

火星揭魚骨形岩石
美國太空總署火星探測車好奇號日前傳回火星影像，當中一塊岩石出現奇特鋸齒形狀（箭嘴示），酷似史前魚骨或冷杉樹化石。天文學家卡布羅爾（Nathalie Cabrol）在社交網形容，這是她研究火星20年見過最奇怪的岩石。有用戶留言指，他會很高興地相信化石屬於一條火星龍，蜷縮在牠最後的安息之地。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc