走失牧羊犬橫越冰洋240公里回家

【本報綜合報道】美國阿拉斯加州聖勞倫斯島一隻牧羊犬，近日隨家人出行期間在該小島失蹤。牠一個月內長途跋涉約240公里橫越白令海，期間更疑似被猛獸咬傷，仍歷盡艱辛抵達阿拉斯加大陸流浪。牠最終獲好心人發現，由家人安排乘飛機回家。

這隻年僅一歲的澳洲牧羊犬名叫納努克（Nanuq），牠與主人伊沃里根（Mandy Iworrigan）住在聖勞倫斯島西端甘伯爾。伊沃里根一家上月出行前往島上中部的薩文加，納努克卻和另一隻家犬星光（Starlight）雙雙失蹤。星光數周後自行返家，納努克仍杳無音信。但一個月後，阿拉斯加大陸威爾士居民卻拍攝到納努克行蹤。

料覓食時遇冰層移位 伊沃里根獲父親告知，威爾士有隻狗看起來很像納努克，她暗忖「這不可能，牠在威爾士做甚麼？」伊沃里根估計納努克覓食時遇上冰層移位，又肯定牠吃過海豹的殘羹剩飯，甚至抓到海豹或鳥類。迎接納努克回家之後，伊沃里根發現納努克的健康狀況相當好，只出現腿部腫脹和不明動物咬痕。可惜的是，納努克這場越洋奇遇可能永遠成謎。