壯父一個鐘3206次掌上壓破世績

【本報綜合報道】澳洲布里斯班一名健碩人父在一小時內連做3,206次掌上壓，相當於每分鐘超過53下，成功打破健力士世界紀錄。他希望藉此言傳身教，讓一歲的兒子知道萬事皆有可能。

以身教兒有志者事竟成 33歲的赫爾姆克（Lucas Helmke）準備充分，在澳洲布里斯班一間舉重館訓練了兩到三年。他把掌上壓分成30秒一組，目標每組完成26下掌上壓。世界紀錄標準要求掌上壓姿勢必須保持身體筆直，膝蓋或腰部不能彎曲，身體必須降低至手肘達到至少90度直角，然後抬起直到手臂伸直。在赫爾姆克超過3,000下掌上壓中，只有34個因形式不當而被扣了分，標準度讓人驚嘆不已。

掌上壓作為風麾全球的健身方式，過去10年不斷有人挑戰極限，打破每小時做最多次掌上壓的健力士世界紀錄。赫爾姆克今次成功打破由另一位澳洲人保持的3,182次掌上壓世界紀錄，但他未有因打破世績而自滿，已計劃未來每年至少打破一項體能類別的世界紀錄。