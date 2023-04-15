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英國郊區男屍疑屬華生
在英國倫敦某間大學就讀的一名26歲中國留學生，周二在蘇格蘭本尼維斯山行山時失蹤。當地傳媒周四報道，蘇格蘭警方和搜救隊當天在山上發現一具男性屍體，身份有待確認。中國駐愛丁堡總領事館通報，失蹤者是張×；報道指他原本與兩名同伴登山，其後下雪，兩名同伴折返，但他繼續登山。（綜合報道）
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