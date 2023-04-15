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日直升機墜毀疑尋獲死者
日本陸上自衞隊一架載有10人的UH60JA直升機上周四在沖繩縣宮古島附近失蹤，當地傳媒昨引述政府相關人士指，搜救人員前一天晚上在伊良部島東北海域發現疑似機體主要部分的物體及人體，翌日再發現多具人體，可能是失聯人員。（綜合報道）
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