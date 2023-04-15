日本下月調低新冠級別

日本厚生勞動省周四表示，下月起把新冠病毒在《感染症法》上的級別下調至「5類」後，建議患者在出現症狀翌日起5日內避免外出；若第5日仍有症狀，就應延長至退燒後約24小時才外出，又籲患者在出現症狀後戴10天口罩。（綜合報道）