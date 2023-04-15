洩密美兵麻省被捕 面臨10年囚牢

防長下令收緊審查機密閱覽權 美國政府多份機密文件近日在網上流傳，聯邦調查局（FBI）周四在麻省北戴頓，拘捕涉嫌洩密的空中國民警衞軍情報部門21歲成員特謝拉（Jack Teixeira）。案件周五提堂，分析指特謝拉一旦罪成，將面臨最高10年監禁。國防部長奧斯汀下令收緊閱覽機密文件的審查制度，並檢視內部問責及監控程序，以防同類事件再度發生。

大批執法人員周四前往麻省北戴頓一間住宅拘捕特謝拉。從美媒拍攝的片段可見，身穿墨綠色T恤、紅色短褲的特謝拉，初時坐在母親家中庭院看書，當他聽見聯邦調查局（FBI）人員呼喚他的名字後，便雙手抱頭緩緩退至一輛裝甲車附近，被6名FBI人員戴上手銬押走。

拜登不擔心造成重大影響 司法部長加蘭表示，逮捕行動在沒有反抗的情況下平安落幕，將適時公布更多調查內容。他指案件於麻省聯邦法院提堂，特謝拉將被起訴未經授權下轉移機密國防資料罪。五角大樓發言人拒絕置評，但指軍方所有人都簽署保密協議，蓄意違反屬於刑事罪行。在愛爾蘭訪問的美國總統拜登較早前表示，對文件外洩感到擔心，但不擔心事件會造成重大影響。

《紐約時報》通過社交媒體貼文和軍事紀錄證實，特謝拉2019年起在麻省空中國民警衞軍第102情報聯隊服役，於2022年7月晉升為一等兵。目前尚不清楚擔任其職位的年輕空中國民警衞軍成員，是否可以獲得如此高度敏感的簡報；但《紐時》引述一名匿名官員稱，擁有安全許可的美國政府官員經常通過日常電郵收到此類文件，這些電郵可能會自動轉發給其他人。

向網遊群組成員炫耀密件 報道指特謝拉正是涉及國防機密文件洩漏的網上遊戲聊天群組「惡棍混合器中心」（Thug Shaker Central）負責人。聊天群組約有20至30名成員，大部分是年輕人，他們都共同熱愛槍枝、種族主義網絡迷因（meme）和電子遊戲而聚在一起。《紐時》採訪了「惡棍混合器中心」群組的4名成員朋友，其中一人表示，他認識洩密者至少3年，並曾親身見過他，稱呼他做「OG」。

受訪知情者認為，OG除為了向同輩炫耀而披露密件外，同時想教育年紀較小的成員「世途險惡」；OG也似乎不滿美執法部門和情報界權力過大，向民眾掩飾真相。至於他如何拍照記錄密件並將其帶離基地，仍是個謎。雖受訪者不願透露這位領導者姓名，但《紐時》收集OG的網遊人物簡介、他在社交媒體發布家庭照片等一系列數碼證據，顯示這人是特謝拉。本報綜合報道

全副武裝的FBI人員帶走特謝拉（中）。 美國國防部（圖）形容洩密是蓄意犯罪行為。 特謝拉 美國多份國防機密文件在網上流傳。