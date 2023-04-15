陸基中段反導攔截 中方宣布試驗成功

翻查資料，這應該是中國國防部第7次宣布成功進行陸基中段反導攔截技術試驗或達到預期目的，此前6次之中只有2014年的試驗沒提及攔截階段，其餘的試驗均明確表明是中段反導攔截。中國國防部今次亦沒透露攔截導彈的型號、具體試驗地點等詳情；去年試驗期間有身處新疆自治區的網民，上載天空出現導彈軌迹的照片（圖）。彈道導彈飛行階段分為上升段、中段、重返大氣層階段或末段，中段是指導彈飛出大氣層外，在大氣層外向目標區域飛行。中段反導攔截是目前最可行方案，導彈發動機在中段飛行階段關閉，導彈在大氣層外以慣性飛行，其彈道相對平穩固定。反導系統計算彈道後可準確引導攔截導彈實施一次或多次攔截，大減殺傷性。