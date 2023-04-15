美轟炸機夥日韓演習 抗衡朝
【本報綜合報道】北韓周四發射新型洲際彈道導彈，美國翌日隨即從西太平洋戰略重地關島出動兩架戰略轟炸機，前往日本及南韓與兩國盟友戰機演習。
將試射洲際導彈
美國空軍上月30日起在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機及210名人員，它們來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地。南韓國防部昨日表示，當天派出F35A隱形戰機與F15K戰機參與演習，美方同時出動至少4架F16戰機，但未有具體透露演習空域，僅指這展示美方針對北韓近日的挑釁行為，向韓方提供延伸威懾的意志。
與此同時，日本防衞省統合幕僚監部通報，日本航空自衞隊4架F15戰機昨日在日本海上空，與美國空軍兩架B52H戰略轟炸機、4架F35A隱形戰機、一架KC135空中加油機展開戰術訓練，旨在確認雙方的即時應對態勢，強化美日同盟的共同作戰能力。
美國加州的范登堡太空軍基地日前發新聞稿，指太平洋時間下周三晚上11時47分至翌日清晨5時47分試射民兵3型洲際彈道導彈，展示核武部隊戰備狀態。軍方強調測試屬例行性質，並按協議提前通報俄羅斯。
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