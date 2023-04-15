美轟炸機夥日韓演習 抗衡朝

將試射洲際導彈

美國空軍上月30日起在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機及210名人員，它們來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地。南韓國防部昨日表示，當天派出F35A隱形戰機與F15K戰機參與演習，美方同時出動至少4架F16戰機，但未有具體透露演習空域，僅指這展示美方針對北韓近日的挑釁行為，向韓方提供延伸威懾的意志。