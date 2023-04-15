固體燃料 洲際導彈 首成功試轟 北韓核威懾力急增

北韓昨日宣布前一天在領袖金正恩見證下，首次試射採用固體燃料的火星18型新型洲際彈道導彈，聲稱快速提升核反擊態勢的效用性，極大地重組該國戰略遏制力。由於固體燃料大幅縮短導彈的發射準備時間，有輿論擔心南韓的先發制人殺傷鏈系統無用武之地，韓軍強調不必杞人憂天，指相關技術不斷升級。

朝中社形容，火星18型是北韓戰略武裝力量將來的核心主力手段，履行完成重大戰爭遏制力使命，今次試射旨在確認大功率固體燃料多級發動機的性能、級間分離技術、各種功能性控制系統的可靠性，並評定新的戰略武器系統之軍事效用性。考慮到周邊國家的安全、境內飛行中多級分離的安全性，導彈第一級採用標準彈道飛行方式，第二級及第三級均為高角度飛行，並以延時分離啟動方式，限制導彈的最快速度。

報道指，試射未對周邊國家造成任何安全負面影響，導彈第一級與第二級分離後，分別落在距離咸鏡南道金野郡虎島半島10公里外海域及咸鏡北道漁郎郡以東335公里海域。導彈所有參數均達到設計要求，保證可以成為軍事效用性更大、威力強大的戰略攻擊手段，作為防衞北韓、遏制侵略、維護國家安全的最強核心主力手段。

火星18型準備發射 僅十多分鐘 金正恩對試射結果表示極大的滿意，聲言為了讓敵人體驗更加分明的安保危機，北韓始終採取致命的進攻性應對措施，直到放棄徒勞的思維及妄動為止，使敵人被極度的不安及恐懼折磨、面臨不可回避的威脅，並為自己的錯誤選擇後悔莫及、陷入絕望深淵。他強調持續加快發展先進的強大武器系統，應對日趨惡化的朝鮮半島安全環境及未來的軍事威脅，並形容火星18型為進攻性軍事戰略的實用性帶來變革。

火星18型是北韓繼火星14型、火星15型、火星17型後第4款洲際彈道導彈，但前3款採用需要更長發射準備時間的液體燃料，當注射燃料時間愈長，被敵人發現的機會就愈大；北韓今年2月18日發射火星15型，根據朝方的說法，由準備到發射耗時9小時22分鐘。相比之下，固體燃料導彈只需要短短十多分鐘的發射準備時間，而且更容易及更安全操作；導彈更快進入發射陣地，增加避開敵方反導系統攔截的機會。

金正恩攜妻女妹 現身別墅見證 這是北韓歷來第14次發射洲際彈道導彈，亦是過去13個月內的第11次，當天到場見證的人士還有金正恩女兒金主愛、妻子李雪主、胞妹兼勞動黨副部長金與正。惟朝中社今次罕有沒有披露具體的導彈飛行資料，例如飛行時間、飛行距離、最高飛行高度等。根據朝方發布的照片，發射地點在金正恩位於首都平壤東部、一個設有私人高爾夫球場的別墅，而非此前10次試射洲際彈道導彈所用的平壤順安國際機場。本報綜合報道

金正恩（左）帶同金主愛（右）觀看火星18型洲際彈道導彈（後）發射。 北韓火星18型洲際彈道導彈發射示意圖 北韓現役各款洲際彈道導彈規格